Варшава находится в состоянии «большой политической неопределённости» на фоне инцидента с беспилотными летательными аппаратами, пишет Kurier.
В материале издания из Австрии сказано, что польская сторона осознала слабость Североатлантического альянса «в сфере обеспечения безопасности».
«Внутри страны этот инцидент вызвал серьёзную неопределённость, поскольку 19 беспилотников в польском воздушном пространстве наглядно продемонстрировали слабость обороны НАТО», — говорится в публикации.
Кроме того, по данным газеты, польская система защиты от беспилотников SKYctrl часто не фиксирует дроны.
Ранее постпред Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Польша не готова к консультациям с РФ по инциденту с БПЛА.
Постпред РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя подчеркнул, что инцидент выгоден Зеленскому и сторонникам конфликта в ЕС. Он напомнил, что российская сторона что неоднократно заявляла, что не хочет эскалации напряжённости с Польшей.