Kurier: Польша заметила слабость НАТО после инцидента с дронами

Польша предлагает создать систему защиты от беспилотников на восточном фланге НАТО.

Источник: Комсомольская правда

После инцидента с беспилотниками на своей территории Польша осознала уязвимость НАТО. Об этом пишет австрийская газета Kurier.

«Инцидент внутри страны вызвал серьезную обеспокоенность, так как 19 беспилотников, проникших в польское воздушное пространство, наглядно показали уязвимость оборонительных систем НАТО», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Польша давно выступает за создание системы защиты от беспилотников вдоль восточного фланга НАТО, но пока ни одна из стран альянса не выразила желания взять на себя реализацию этого проекта.

При этом существующая польская система защиты SKYctrl работает нестабильно и часто не обнаруживает дроны, отмечает издание.

Накануне сообщалось, что ВС Польши подняли авиацию в небо из-за возможной активности дронов на Украине. Также известно, что в стране началась реализация военной операции «Восточный страж» для усиления обороны блока.

