В Китае рассказали, по какому паспорту россияне смогут въехать без визы

Россияне смогут въехать в Китай без визы по любому загранпаспорту.

Источник: РИА Новости

ПЕКИН, 14 сен — РИА Новости. Въехать в Китай в рамках безвизового режима гражданам России можно будет и по пятилетнему общегражданскому заграничному паспорту, и по 10-летнему биометрическому, рассказали РИА Новости в государственном управлении по делам миграции КНР.

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь 2 сентября сообщил, что Китай с 15 сентября вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Безвизовый режим будет действовать до 14 сентября 2026 года.

Как заявили РИА Новости в государственном управлении по делам миграции КНР, на настоящий момент нет ограничений по изначальному сроку действия заграничного паспорта. Таким образом, въехать в Китай можно будет и по пятилетнему загранпаспорту, и по 10-летнему биометрическому.

«Нет каких-либо ограничений по изначальному сроку действия паспорта», — сказали на горячей линии управления, отвечая на вопрос о том, возможен ли будет въезд в Китай в рамках безвизового режима с пятилетним паспортом.

При этом, как сообщается в справке, размещенной в официальном Telegram-канале посольства РФ в КНР, срок действия заграничного паспорта на момент предполагаемой даты выезда из Китая должен составлять не менее шести месяцев (то есть шесть месяцев плюс планируемое время пребывания в Китае по безвизовому режиму). Как уточнили в посольстве РФ в КНР, при наличии обстоятельств гуманитарного характера въезд в страну может быть разрешен с документом, имеющим меньший период действия.