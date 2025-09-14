В Китае рассказали, по какому паспорту россияне смогут въехать без визы

При этом, как сообщается в справке, размещенной в официальном Telegram-канале посольства РФ в КНР, срок действия заграничного паспорта на момент предполагаемой даты выезда из Китая должен составлять не менее шести месяцев (то есть шесть месяцев плюс планируемое время пребывания в Китае по безвизовому режиму). Как уточнили в посольстве РФ в КНР, при наличии обстоятельств гуманитарного характера въезд в страну может быть разрешен с документом, имеющим меньший период действия.