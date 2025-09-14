Ричмонд
OE24: задержанный оператор австрийской ORF смог сбежать от сотрудников ТЦК

Сотрудник телерадиокомпании выбрался из ТЦК и вместе с женой уехал на автомобиле в лес.

Источник: Аргументы и факты

Оператор австрийской телерадиокомпании ORF Андрей Непоседов, которого ранее задержали на Украине, смог сбежать из территориального центра комплектации (ТЦК — аналог военкомата), где его удерживали некоторое время, сообщил телеканал OE24 со ссылкой на руководителя бюро ORF в Киеве Кристиана Вершютца.

«При не совсем понятных для меня обстоятельствах оператору и его жене вчера просто удалось сесть в машину и уехать…» — сказал глава подразделения СМИ.

По его информации, супружеской паре пришлось на ночь остаться в машине в лесу из-за опасений повторного задержания. Вершютц уточнил, что позднее к ним прибыл адвокат, который доставил их в Киев.

Напомним, 53-летний Непоседов был задержан в Тернопольской области во время выезда на съемку по заданию ORF. После телекомпания потребовала от украинских властей освободить оператора. Супруга Непоседова рассказала, что ещё в начале конфликта её муж добровольно вступил в ряды ВСУ. При этом он был ранен и впоследствии уволен из украинской армии.