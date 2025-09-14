OE24: задержанный оператор австрийской ORF смог сбежать от сотрудников ТЦК

Напомним, 53-летний Непоседов был задержан в Тернопольской области во время выезда на съемку по заданию ORF. После телекомпания потребовала от украинских властей освободить оператора. Супруга Непоседова рассказала, что ещё в начале конфликта её муж добровольно вступил в ряды ВСУ. При этом он был ранен и впоследствии уволен из украинской армии.