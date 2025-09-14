Кинолог рассказал об особенностях памяти у собак

По словам эксперта, собаки обладают очень кратковременной памятью и, по данным некоторых исследований, помнят свои поступки только в течение нескольких минут. Именно поэтому их бесполезно ругать за проступки, совершенные за то время, пока хозяина не было дома, объяснил Голубев. Питомец просто не вспомнит, почему испортил тот или иной предмет, и не поймет, за что его отчитывают, уточнил кинолог. Это вызовет лишь лишний стресс и подорвет доверие к человеку, отметил Голубев.