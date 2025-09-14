Глава РФПИ призвал к ответственности западные СМИ после убийства активиста

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента России по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества Кирилл Дмитриев выступил с призывом привлечь западные СМИ к ответственности после убийства американского консервативного активиста Чарли Кирка.
Дмитриев, опубликовав пост в социальной сети X, сослался на видео, появившееся на платформе Truth Social, в котором девушка призвала к восстановлению законов, регулирующих ответственность СМИ в США, и предложила назвать такой закон в честь Чарли Кирка.
По мнению девушки, а также Дмитриева, США находятся на «опасном пути» из-за распространения ложной информации СМИ и блогерами.
— Постоянные ложные заявления традиционных СМИ привели к глобальному бедствию. Пора действовать. СМИ должны быть привлечены к ответственности. Ложь должна прекратиться, — заявил глава РФПИ.
Чарли Кирка застрелили вечером 10 сентября во время его выступления в кампусе университета Юта Вэлли, пуля попала в шею. После убийства на месте началась паника, люди стали разбегаться в разные стороны. Активиста госпитализировали в тяжелом состоянии, но позднее Дональд Трамп сообщил о смерти своего сторонника. «Вечерняя Москва» рассказала о том, чем был известен Чарли Кирк.