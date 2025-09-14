Глава РФПИ призвал к ответственности западные СМИ после убийства активиста

Чарли Кирка застрелили вечером 10 сентября во время его выступления в кампусе университета Юта Вэлли, пуля попала в шею. После убийства на месте началась паника, люди стали разбегаться в разные стороны. Активиста госпитализировали в тяжелом состоянии, но позднее Дональд Трамп сообщил о смерти своего сторонника. «Вечерняя Москва» рассказала о том, чем был известен Чарли Кирк.