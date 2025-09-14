Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон предостерегла Южную Корею от учений с США

Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, являющаяся сестрой лидера КНДР, заявила, что Пхеньян рассматривает планируемое участие Южной Кореи в трехсторонних учениях при новой администрации как акт продолжения враждебной политики. Данное заявление распространило ЦТАК.
Уточняется, что 15−19 сентября РК и США проведут учения «Iron Mace», в то же время пройдут трехсторонние маневры РК, США и Японии «Freedom Edge».
«Если нынешние власти разделяют опасную “идею” предыдущих правителей настолько, чтобы осуществить ее на практике с полным ее осознанием, то мы расценим это как яркую “демонстрацию” враждебной позиции в отношении КНДР и “продолжение” конфронтационной политики», — сообщила она.
При этом, как отметила представитель, власти КНДР расценивают документ США и РК о ядерном сдерживании на полуострове как источник рисков.
