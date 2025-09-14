Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон предостерегла Южную Корею от учений с США

Ким Ё Чжон подчеркнула опасения Пхеньяна по совместному американо-южнокорейское руководству по ядерному сдерживанию.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, являющаяся сестрой лидера КНДР, заявила, что Пхеньян рассматривает планируемое участие Южной Кореи в трехсторонних учениях при новой администрации как акт продолжения враждебной политики. Данное заявление распространило ЦТАК.

Уточняется, что 15−19 сентября РК и США проведут учения «Iron Mace», в то же время пройдут трехсторонние маневры РК, США и Японии «Freedom Edge».

«Если нынешние власти разделяют опасную “идею” предыдущих правителей настолько, чтобы осуществить ее на практике с полным ее осознанием, то мы расценим это как яркую “демонстрацию” враждебной позиции в отношении КНДР и “продолжение” конфронтационной политики», — сообщила она.

При этом, как отметила представитель, власти КНДР расценивают документ США и РК о ядерном сдерживании на полуострове как источник рисков.

Ранее KP.RU писал, что страны-члены НАТО начали учения, в рамках которых они перебрасывают солдат и технику на территорию Литвы.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше