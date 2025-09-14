Ричмонд
Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон предостерегла Сеул от учений с США

Ким Ё Чжон уточнила, что речь идёт о «безрассудной демонстрации силы» со стороны США и Южной Кореи.

Источник: Аргументы и факты

Сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что участие Южной Кореи в манёврах, которые проведут Соединённые Штаты и Япония, являются продолжением враждебной политики по отношению к КНДР.

Она подчеркнула, что речь идёт о «безрассудной демонстрации силы».

«Напоминаю, что безрассудная демонстрация силы, которую показывают США и Япония и РК своими действиями на ошибочно выбранном месте вокруг КНДР, по всей вероятности, принесут неблагоприятные для самих себя результаты», — сказала заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, её слова цитирует ЦТАК.

Напомним, в период с 15−19 сентября США и Южная Корея будут проводить учения Iron Mace. В это же время состоятся трёхсторонние манёвры Freedom Edge, их участниками станут южнокорейские, японские и американские военные.

Ранее сообщалось, что Пхеньян назвал план Соединённых Штатов о «денуклеаризации» апогеем глупости.

