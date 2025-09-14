Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон предостерегла Сеул от учений с США

«Напоминаю, что безрассудная демонстрация силы, которую показывают США и Япония и РК своими действиями на ошибочно выбранном месте вокруг КНДР, по всей вероятности, принесут неблагоприятные для самих себя результаты», — сказала заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, её слова цитирует ЦТАК.