В Омской области запустили картофелеуборочный комбайн-самоходку нового поколения

Техника соответствует экологическому стандарту Евро-4.

Источник: Комсомольская правда

В Саргатском районе начался сбор картофеля с применением нового самоходного картофелеуборочного комбайна. Это первая машина подобного рода в регионе. Ее двигатель мощностью 500 лошадиных сил соответствует эконормам Евро-4, сообщили 13 сентября в омском минсельхозе.

«Благодаря уникальной конструкции фронтального приемного устройства картофельные гребни остаются неповрежденными, а техника сохраняет устойчивость. Это позволяет продолжить сбор урожая даже при высокой влажности», — рассказали в пресс-службе регионального управления ведомства.

90-сантиметровые гусеницы и опциональное сверхширокое заднее колесо обеспечивают ровную поверхность поля после уборки и минимальное уплотнение земли.

Ранее «КП Омск» сообщила, как взаимосвязаны загрязнение воздуха и онкология.