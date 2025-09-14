В Омской области запустили картофелеуборочный комбайн-самоходку нового поколения

В Саргатском районе начался сбор картофеля с применением нового самоходного картофелеуборочного комбайна. Это первая машина подобного рода в регионе. Ее двигатель мощностью 500 лошадиных сил соответствует эконормам Евро-4, сообщили 13 сентября в омском минсельхозе.