Активность клещей не спадает

Почти 7 000 приморцев пострадали от присасывания клещей. Свежую статистику обнародовало региональное управление Роспотребнадзора.
С начала года в медицинские учреждения Приморского края с укусами клещей обратилось 6848 человек, из них 1704 ребёнка (24,9%). По данным Роспотребнадзора, количество пострадавших в сезон соответствует среднему многолетнему уровню.
За этот период в лаборатории сдали на экспресс-диагностику 5078 клещей (74,2% от пострадавших), из которых в 18 случаях (0,4%) выявлен антиген вируса клещевого энцефалита. Для профилактики жителям края вводили противоклещевой иммуноглобулин.
В текущем году зарегистрировано 8 случаев клещевого вирусного энцефалита. Заболели жители Владивостока, Надеждинского, Пожарского и Чугуевского районов. Медики также зафиксировали 65 случаев иксодового клещевого боррелиоза (болезни Лайма) на 14 территориях и 120 случаев клещевого риккетсиоза на 21 административной территории Приморья.
Медики напоминают, что в случае присасывания клеща рекомендуется как можно скорее удались паразита и обратиться в медицинское учреждение — сдать клещей для анализа.