Назван способ получать пенсию в 100 тысяч рублей

Таким образом, для достижения целевого показателя потребуется 43 года стажа до выхода на пенсию и дополнительно 10 лет работы после достижения пенсионного возраста с применением премиального коэффициента, который увеличивает баллы ИПК в 2,32 раза. Отдельные категории граждан могут получать повышенные пенсионные выплаты. Например, военнослужащие с выслугой около 35 лет могут рассчитывать на пенсию в размере до 85% от оклада по воинской должности, званию и надбавки за выслугу лет.