Назван способ получать пенсию в 100 тысяч рублей

Граждане России могут претендовать на пенсионные выплаты в размере 100 тысяч рублей при условии формирования достаточного количества пенсионных баллов и длительного стажа. Об этом сообщил депутат Московской областной думы Анатолий Никитин в интервью РИА Новости.
Для получения ежемесячной выплаты в 100 тысяч рублей необходимо накопить 630 баллов индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Максимально возможное количество баллов, которое можно заработать за год — 10, что требует официальной заработной платы в размере 230 тысяч рублей до вычета НДФЛ.
Таким образом, для достижения целевого показателя потребуется 43 года стажа до выхода на пенсию и дополнительно 10 лет работы после достижения пенсионного возраста с применением премиального коэффициента, который увеличивает баллы ИПК в 2,32 раза. Отдельные категории граждан могут получать повышенные пенсионные выплаты. Например, военнослужащие с выслугой около 35 лет могут рассчитывать на пенсию в размере до 85% от оклада по воинской должности, званию и надбавки за выслугу лет.
Для получения 100 тысяч рублей ежемесячно необходимо иметь денежное довольствие в размере от 120 тысяч рублей, что характерно для таких специальностей, как летчики-испытатели и космонавты.
Герои России получают пенсию от 100 тысяч рублей с учетом всех льгот. Граждане также могут самостоятельно повысить уровень пенсионного обеспечения через негосударственное пенсионное страхование. Ежемесячные взносы в размере 5 тысяч рублей, начатые с 30-летнего возраста при первоначальном взносе 100 тысяч рублей, могут обеспечить дополнительную выплату в размере примерно 40 тысяч рублей ежемесячно в течение 10 лет пенсионного периода. В сочетании с 300 баллами ИПК это позволит достичь общей суммы выплат около 100 тысяч рублей.
