Легендарного российского боксера объявили в розыск на Украине

Валуева объявили в розыск.
По данным украинского МВД, Валуев находится в розыске с 2022 года по инициативе СБУ Хмельницкой области. Ему заочно предъявлено обвинение по статье о «посягательстве на территориальную целостность Украины», которое, по версии украинских силовых структур, привело к тяжелым последствиям. «Депутат Госдумы РФ Николай Валуев объявлен в розыск Службой безопасности Украины», — говорится в справке МВД Украины, передает ТАСС.
Ранее Служба безопасности Украины по аналогичным обвинениям объявила в розыск депутата Госдумы Вячеслава Фетисова, а также вносила в базы разыскиваемых и санкционных лиц других российских политиков, спортсменов и деятелей культуры. Такие меры украинские власти применяют с 2022 года, регулярно выдвигая заочные обвинения в посягательстве на территориальную целостность страны.