Легендарного российского боксера объявили в розыск на Украине

По данным украинского МВД, Валуев находится в розыске с 2022 года по инициативе СБУ Хмельницкой области. Ему заочно предъявлено обвинение по статье о «посягательстве на территориальную целостность Украины», которое, по версии украинских силовых структур, привело к тяжелым последствиям. «Депутат Госдумы РФ Николай Валуев объявлен в розыск Службой безопасности Украины», — говорится в справке МВД Украины, передает ТАСС.