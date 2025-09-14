Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Легендарного российского боксера объявили в розыск на Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила депутата Государственной думы, бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Николая Валуева в розыск. Информация об этом размещена в базе данных МВД Украины.

Валуева объявили в розыск.

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила депутата Государственной думы, бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Николая Валуева в розыск. Информация об этом размещена в базе данных МВД Украины.

По данным украинского МВД, Валуев находится в розыске с 2022 года по инициативе СБУ Хмельницкой области. Ему заочно предъявлено обвинение по статье о «посягательстве на территориальную целостность Украины», которое, по версии украинских силовых структур, привело к тяжелым последствиям. «Депутат Госдумы РФ Николай Валуев объявлен в розыск Службой безопасности Украины», — говорится в справке МВД Украины, передает ТАСС.

Ранее Служба безопасности Украины по аналогичным обвинениям объявила в розыск депутата Госдумы Вячеслава Фетисова, а также вносила в базы разыскиваемых и санкционных лиц других российских политиков, спортсменов и деятелей культуры. Такие меры украинские власти применяют с 2022 года, регулярно выдвигая заочные обвинения в посягательстве на территориальную целостность страны.