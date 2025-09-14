Ричмонд
В России объявили в розыск командира 92-й бригады ВСУ

Комбриг ВСУ Нащубский причастен к обстрелам Шебекинского района Белгородской области.

Командир 92-й отдельной штурмовой бригады украинских формирований Виталий Нащубский объявлен в розыск в России, сообщили журналистам в российских правоохранительных органах.

Об этом пишет РИА Новости. По данным Следственного комитета РФ, Нащубский причастен к обстрелам Шебекинского района Белгородской области, совершённым киевским режимом в 2023 году.

В августе СК России проинформировал, что против комбрига возбуждено уголовное дело о террористическом акте.

Напомним, ранее стало известно, что командование ВСУ вывело большую часть подразделений 92-й бригады с липцовского направления в Харьковской области. Также появлялась информация, что Нащубский укрывается в офисе главы Харьковской военной администрации.

Военный эксперт Андрей Марочко в беседе с aif.ru отметил, что украинский комбриг самоустранился, поскольку понимает неизбежность поражения ВСУ на липцовском направлении.