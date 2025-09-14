Ричмонд
МЧС: на Камчатке за сутки произошло 62 афтершока магнитудой до 7,4

В Петропавловске-Камчатском снова работает пункт временного размещения.

Источник: Комсомольская правда

На Камчатке зафиксировали более 60 афтершоков, восемь из них почувствовали жители. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

Уточняется, что за последние сутки зафиксировано 62 афтершока с магнитудой от 3,5 до 7,4. В отдельных населённых пунктах подземные толчки достигали силы до шести баллов.

Местные жители получали предупреждения о возможности цунами, однако волна не достигла жилых районов. В Петропавловске-Камчатском возобновил работу пункт временного размещения для тех, кто покинул свои дома.

Напомним, ранее глава РАН Геннадий Красников рассказал, что ученые заранее предупреждали о мощном землетрясении, которое произошло 30 июля на Камчатке. Региональные власти также были осведомлены об этой опасности.