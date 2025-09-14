МЧС: на Камчатке за сутки произошло 62 афтершока магнитудой до 7,4

На Камчатке зафиксировали более 60 афтершоков, восемь из них почувствовали жители. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.
Уточняется, что за последние сутки зафиксировано 62 афтершока с магнитудой от 3,5 до 7,4. В отдельных населённых пунктах подземные толчки достигали силы до шести баллов.
Местные жители получали предупреждения о возможности цунами, однако волна не достигла жилых районов. В Петропавловске-Камчатском возобновил работу пункт временного размещения для тех, кто покинул свои дома.
Напомним, ранее глава РАН Геннадий Красников рассказал, что ученые заранее предупреждали о мощном землетрясении, которое произошло 30 июля на Камчатке. Региональные власти также были осведомлены об этой опасности.