Адвокат рассказала, как оставить наследство детям от гражданского брака

«Как минимизировать такие риски для детей, рожденных в так называемом “гражданском браке”, который по-прежнему популярен среди россиян. Алгоритма два: 1) установление отцовства, когда отец ребенка при жизни готов признать ребенка (но не в каждой жизненной ситуации это возможно); 2) составление завещания, в которое будет включен наследник из гражданского брака и определен объем того наследства, которое получит ребенок», — посоветовала Кузьминова.