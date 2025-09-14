Адвокат рассказала, как оставить наследство детям от гражданского брака

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Детей, рожденных в гражданском браке, надо признавать или вписывать в завещание, иначе получить наследство они смогут лишь после установления отцовства в результате генетической экспертизы в суде, сообщила РИА Новости адвокат, управляющий партнер юридической группы «КузьминоваVправе» Татьяна Кузьминова.
«Ребенок, рожденный как в браке, так и вне брака, может являться наследником по закону. Отличие состоит в том, что ребенок, рожденный в официальном браке или рожденный по истечении 300-дней с момента расторжения брака (пункт 2 статьи 48 Семейного кодекса РФ) автоматически становится наследником первой очереди по закону», — сказала агентству Кузьминова.
Для внебрачных детей обязательна процедура установления отцовства, отметила адвокат.
Кузьминова объяснила, что для этого родители могут просто подать совместное заявление в органы ЗАГС или на «Госуслугах».
В конфликтных ситуациях предусмотрена судебная процедура установления отцовства с обязательным назначением ДНК-экспертизы, подчеркнула эксперт.
«Как минимизировать такие риски для детей, рожденных в так называемом “гражданском браке”, который по-прежнему популярен среди россиян. Алгоритма два: 1) установление отцовства, когда отец ребенка при жизни готов признать ребенка (но не в каждой жизненной ситуации это возможно); 2) составление завещания, в которое будет включен наследник из гражданского брака и определен объем того наследства, которое получит ребенок», — посоветовала Кузьминова.
Адвокат напомнила, что воля наследодателя становится известна только после его смерти, что существенным образом может минимизировать конфликты для него самого, но не для наследников.