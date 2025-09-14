В Госдуме предложили изменить правила присвоения звания «Ветеран труда»

По словам парламентария, некоторое время назад к нему обратилась инициативная группа медработников с предложением об изменении правил присвоения звания «Ветеран труда». Миронов уточнил, что сегодня такое звание могут получить граждане, награжденные в том числе ведомственными знаками отличия за заслуги и продолжительную работу не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности и имеющие трудовой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.