В Госдуме предложили изменить правила присвоения звания «Ветеран труда»

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Следует изменить правила присвоения звания «Ветеран труда» и предоставлять его медицинским работникам, оформившим два и более патента РФ на изобретения в области медицины, заявил РИА Новости лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
По словам парламентария, некоторое время назад к нему обратилась инициативная группа медработников с предложением об изменении правил присвоения звания «Ветеран труда». Миронов уточнил, что сегодня такое звание могут получить граждане, награжденные в том числе ведомственными знаками отличия за заслуги и продолжительную работу не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности и имеющие трудовой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.
«К ведомственным наградам относятся почетные грамоты, благодарности и дипломы федеральных государственных ведомств. Но многие медработники не могут их получить, а значит — и звание ветерана даже при наличии нужного стажа. Наряду с награжденными ведомственными знаками отличия, ветеранами труда предлагается считать граждан, оформивших два и более патента РФ на изобретения в области медицины с необходимым по законодательству трудовым стажем. “Справедливая Россия — За правду” будет добиваться принятия этого решения», — сказал Миронов.
Он добавил, что соответствующие изменения необходимо будет внести в закон «О ветеранах», чтобы уточнить перечень документов.