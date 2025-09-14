Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СБУ объявила в розыск бывшего спортсмена Николая Валуева

СБУ обвиняет Николаева Валуева в «посягательстве на территориальную целостность Украины».

Источник: Комсомольская правда

Согласно базе данных МВД Украины, Служба безопасности Украины объявила в розыск российского парламентария и спортсмена Николая Валуева. Информация подтверждена ТАСС.

В 2022 году Служба безопасности Украины в Хмельницкой области инициировала розыск Николая Валуева. Экс-чемпиону мира в тяжелом весе были заочно предъявлены обвинения по статье о «посягательстве на территориальную целостность Украины», повлекшем тяжкие последствия.

Кроме этого, Валуев также внесен в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец».

Напомним, что накануне Служба безопасности Украины внесла в розыскной список депутата Государственной думы РФ Вячеслава Фетисова. Он также значится в базе сайта «Миротворец» с 2021 года.

Помимо этого, ранее СБУ предъявила заочное обвинение рэперу и предпринимателю Тимуру Юнусову, выступающему под псевдонимом Тимати.