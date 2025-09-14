СБУ объявила в розыск бывшего спортсмена Николая Валуева

В 2022 году Служба безопасности Украины в Хмельницкой области инициировала розыск Николая Валуева. Экс-чемпиону мира в тяжелом весе были заочно предъявлены обвинения по статье о «посягательстве на территориальную целостность Украины», повлекшем тяжкие последствия.