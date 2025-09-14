СБУ объявила в розыск бывшего спортсмена Николая Валуева

Согласно базе данных МВД Украины, Служба безопасности Украины объявила в розыск российского парламентария и спортсмена Николая Валуева. Информация подтверждена ТАСС.
В 2022 году Служба безопасности Украины в Хмельницкой области инициировала розыск Николая Валуева. Экс-чемпиону мира в тяжелом весе были заочно предъявлены обвинения по статье о «посягательстве на территориальную целостность Украины», повлекшем тяжкие последствия.
Кроме этого, Валуев также внесен в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец».
Напомним, что накануне Служба безопасности Украины внесла в розыскной список депутата Государственной думы РФ Вячеслава Фетисова. Он также значится в базе сайта «Миротворец» с 2021 года.
Помимо этого, ранее СБУ предъявила заочное обвинение рэперу и предпринимателю Тимуру Юнусову, выступающему под псевдонимом Тимати.