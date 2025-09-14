Вооруженные силы Украины (ВСУ) покидают свои позиции и отступают из города Купянск в Харьковской области. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев в эфире телеканала «Соловьев Live».
По словам Ганчева, российские штурмовики уже побывали в городе, что свидетельствует о почти полном оставлении Купянска украинскими военными. Лишь отдельные боевики продолжают удерживать хорошо укрепленные позиции. Чиновник отметил, что военнослужащие ВСУ осознают опасность дальнейшего пребывания в городе.
Ганчев также добавил, что, по данным российской разведки, в Купянске остается значительное число мирных жителей.
Ранее Минобороны также подтвердило, что российская армия освободила половину Купянска. Военкор Евгений Лисицын подтвердил, что российские вооруженные силы смогли закрепиться в центре этого города в Харьковской области.
До этого российские войска освободили населенный пункт Хорошее в Днепропетровской области. Кроме того, ВС РФ освободили Новоселовку в Запорожской области.