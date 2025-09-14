Ричмонд
В Рособрнадзоре рассказали о тестах для детей мигрантов

Тесты для детей мигрантов создают по утвержденному уровню знания русского языка.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Задания в тестировании детей мигрантов для приема в школы РФ разрабатываются согласно утвержденному уровню знания русского языка, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре, комментируя возможность упростить ход экзаменации.

Ранее ведомство опубликовало статистику, согласно которой более 87% детей мигрантов, претендующих на обучение в российских школах, не могут быть зачислены из-за проблем с подачей документов или отсутствия должного уровня знаний русского языка.

«Диагностические материалы для проведения тестирования разрабатываются в строгом соответствии с уровнем знания русского языка, утвержденным приказом Минпросвещения», — говорится в сообщении Рособрнадзора.

Там добавили, что перечень документов, предоставляемых при приеме в школу, также установлен Минпросвещения России.

Тестирование детей мигрантов для зачисления в школы РФ было введено с 1 апреля 2025 года.

В целях обеспечения качественного образовательного процесса для всех его участников несовершеннолетние иностранные граждане и лица без гражданства обязаны подтвердить необходимый уровень владения русским языком. Отсутствие положительного результата тестирования является основанием для отказа в зачислении в российские общеобразовательные организации.