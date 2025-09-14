Iltalehti: Стубб и Борис Джонсон поссорились на конференции в Киеве

Президент Финляндии Александр Стубб и бывший британский премьер-министр Борис Джонсон публично поспорили на конференции в украинской столице, пишет Iltalehti.
«Мне не хочется говорить это в вашем присутствии, но одной из лучших гарантий безопасности для Украины было бы членство в ЕС», — сказал Стубб.
Джонсон, при котором Британия вышла из ЕС, оскорбился и напомнил президенту Финляндии о бездействии так называемой коалиции желающих. Он подчеркнул, что она не в состоянии решать настоящее проблемы.
Ранее сообщалось, что сенатор Алексей Пушков в ироничной форме посоветовал Стуббу вернуться к жене после того, как тот признался, что провёл с Зеленским больше времени, чем с супругой.