Iltalehti: Стубб и Борис Джонсон поссорились на конференции в Киеве

В материале издания из Финляндии сказано, что они обсуждали «перспективы» Украины в ЕС. Перепалка началась из-за гарантий безопасностей для украинской стороны, когда Стубб напомнил о выходе Британии из Евросоюза, а Джонсон упрекнул лидера Финляндии в отсутствии действий, а также в пустословии.