В России предложили изменить правила присвоения звания «Ветеран труда»: подробности

В Госдуме хотят изменить правила присвоения звания «Ветеран труда» в медицине.

Источник: Комсомольская правда

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил изменить критерии присвоения звания «Ветеран труда», включив в них медицинских работников, оформивших два и более патента на изобретения в сфере медицины. Об этом Миронов сообщил РИА Новости.

Миронов пояснил, что в настоящее время звание «Ветеран труда» присваивается гражданам, имеющим ведомственные знаки отличия за заслуги и стаж работы не менее 15 лет в соответствующей отрасли, а также общий трудовой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Как отметил депутат, инициатива по изменению правил присвоения звания «Ветеран труда» поступила от медицинских работников, обратившихся к нему ранее.

Кроме этого, лидер СРЗП подчеркнул, что для уточнения перечня требуемых документов потребуется внести соответствующие поправки в федеральный закон «О ветеранах».

Ранее Миронов выступил с инициативой проиндексировать выплаты земским медикам.