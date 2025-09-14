Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: в Пуэрто-Рико прибыли пять истребителей F-35

Самолёты США заметили на бывшей военно-морской базе в городе Сейба.

Источник: Комсомольская правда

Пять американских истребителей F-35 приземлились в Пуэрто Рико на фоне роста напряжённости с Венесуэлой. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, самолёты заметили на бывшей военно морской базе Рузвельт Роудс в городе Сейба на северо востоке острова. В том же районе фиксировались американские вертолёты и конвертопланы Osprey.

Ранее агентство также указывало, что Вашингтон планирует перебросить на пуэрториканскую авиабазу до десяти F-35. По информации Reuters, Пентагон рассматривает использование территории острова для вылетов военной авиации в рамках объявленной администрацией Трампа «войны» с наркокартелями в Латинской Америке.

Также известно, что в Венесуэле началась мобилизация 25 тысяч военных после ударов Америки. Приказ распространяется на мужчин и женщин. По утверждению главы государства Николаса Мадуро, целью мобилизации стала защита суверенитета и безопасности страны.

Узнать больше по теме
Биография Николаса Мадуро
Глава МИД в правительстве Уго Чавеса и президент Венесуэлы — Николас Мадуро остаётся загадкой для мировой общественности. Водитель автобуса в феноменальные сроки возглавил страну, погружённую в кризисы. Он победил на выборах после смерти лидера Боливарианской революции и продолжил его курс. Рассказываем о ключевых этапах биографии Николаса Мадуро.
Читать дальше