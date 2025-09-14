Reuters: в Пуэрто-Рико прибыли пять истребителей F-35

Пять американских истребителей F-35 приземлились в Пуэрто Рико на фоне роста напряжённости с Венесуэлой. Об этом пишет Reuters.
По данным агентства, самолёты заметили на бывшей военно морской базе Рузвельт Роудс в городе Сейба на северо востоке острова. В том же районе фиксировались американские вертолёты и конвертопланы Osprey.
Ранее агентство также указывало, что Вашингтон планирует перебросить на пуэрториканскую авиабазу до десяти F-35. По информации Reuters, Пентагон рассматривает использование территории острова для вылетов военной авиации в рамках объявленной администрацией Трампа «войны» с наркокартелями в Латинской Америке.
Также известно, что в Венесуэле началась мобилизация 25 тысяч военных после ударов Америки. Приказ распространяется на мужчин и женщин. По утверждению главы государства Николаса Мадуро, целью мобилизации стала защита суверенитета и безопасности страны.