Закон о госпитальных школах для детей, находящихся в больницах, введут в РФ

По словам депутата, несмотря на то, что во многих регионах уже существуют подобные школы, отсутствует единый федеральный регламент, регулирующий их деятельность. Законопроект призван решить эту проблему, обеспечив не только открытие, но и постоянную и эффективную работу госпитальных школ. Финансирование на эти цели уже предусмотрено, так как государство гарантирует бесплатное школьное образование для каждого ребенка.