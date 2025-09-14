Закон о госпитальных школах для детей, находящихся в больницах, введут в РФ

В России готовится законопроект о создании «госпитальных школ» — учебных заведений для детей, которые находятся в больницах более 21 дня. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.
По словам депутата, несмотря на то, что во многих регионах уже существуют подобные школы, отсутствует единый федеральный регламент, регулирующий их деятельность. Законопроект призван решить эту проблему, обеспечив не только открытие, но и постоянную и эффективную работу госпитальных школ. Финансирование на эти цели уже предусмотрено, так как государство гарантирует бесплатное школьное образование для каждого ребенка.
Буцкая отметила, что ежегодно около шести миллионов российских детей проходят лечение в медицинских учреждениях, из которых примерно 400 тысяч находятся на стационарном лечении более 21 дня. Для таких детей, чьи состояния не ограничивают подвижность, учеба может стать важным элементом реабилитации, укрепляя их веру в выздоровление и давая уверенность родителям.
Разработка законопроекта ведется совместно с Министерством здравоохранения и Министерством просвещения, передает РИА Новости.
