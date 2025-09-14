Россиянам рассказали способ получения пенсии в 100 тысяч рублей: что для этого необходимо

Депутат Мособлдумы Анатолий Никитин в разговоре с РИА Новости объяснил, при каких условиях россиянин может рассчитывать на пенсию в 100 тысяч рублей. По его словам, для этого требуется зарплата до вычета налогов примерно 230 тысяч рублей и стаж около 53 лет.
Никитин уточнил, что для выплат такого размера нужно накопить 630 баллов индивидуального пенсионного коэффициента. При обозначенной зарплате в год можно заработать порядка десяти баллов.
Следовательно, чтобы набрать нужные баллы, человек должен проработать примерно 43 года до официального выхода на пенсию и ещё десять лет после — в этот период действует специальный премиальный коэффициент, и заработанные баллы умножаются на 2,32.
Депутат отметил также, что высокие пенсии получают отдельные категории граждан. Например, военнослужащие с выслугой около 35 лет могут получать до 85% от оклада с учётом должностного оклада, звания и надбавок за выслугу.
По его словам, если военнослужащий получал 120 тысяч рублей в месяц — как, по его примеру, летчики испытатели, космонавты или контрактники — то его пенсия может составлять 100 тысяч рублей и выше.
Ранее сообщалось, что в Госдуме хотят повысить надбавку к пенсии до уровня МРОТ с 80 лет.