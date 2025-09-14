Россиянам рассказали способ получения пенсии в 100 тысяч рублей: что для этого необходимо

Депутат Мособлдумы Анатолий Никитин в разговоре с РИА Новости объяснил, при каких условиях россиянин может рассчитывать на пенсию в 100 тысяч рублей. По его словам, для этого требуется зарплата до вычета налогов примерно 230 тысяч рублей и стаж около 53 лет.