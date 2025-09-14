Николая Валуева объявили в розыск на Украине

В материалах СБУ сказано, что Валуев оказался в «розыске» в 2022 году. Его обвинили в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность» Украины, которе «привело к тяжёлым последствиям». Валуева объявили в розыск по линии СБУ Хмельницкой области.