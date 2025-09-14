Николая Валуева объявили в розыск на Украине

Служба безопасности Украины объявила в розыск российского спортсмена и депутата ГД Николая Валуева, следует из базы данных украинского ведомства.
В материалах СБУ сказано, что Валуев оказался в «розыске» в 2022 году. Его обвинили в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность» Украины, которе «привело к тяжёлым последствиям». Валуева объявили в розыск по линии СБУ Хмельницкой области.
Валуев находится в базе данных украинского экстремистского ресурса «Миротворец».
Ранее сообщалось, что СБУ объявила в розыск российского сенатора Андрея Клишаса. Кроме того, на Украине объявлен в розыск двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.