Николая Валуева объявили в розыск на Украине

В материалах СБУ сказано, что Валуев оказался в «розыске» в 2022 году.

Источник: Аргументы и факты

Служба безопасности Украины объявила в розыск российского спортсмена и депутата ГД Николая Валуева, следует из базы данных украинского ведомства.

В материалах СБУ сказано, что Валуев оказался в «розыске» в 2022 году. Его обвинили в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность» Украины, которе «привело к тяжёлым последствиям». Валуева объявили в розыск по линии СБУ Хмельницкой области.

Валуев находится в базе данных украинского экстремистского ресурса «Миротворец».

Ранее сообщалось, что СБУ объявила в розыск российского сенатора Андрея Клишаса. Кроме того, на Украине объявлен в розыск двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.