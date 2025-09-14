Россиян ожидает крупное налоговое послабление

Эксперт выразил мнение, что данная новация окажет благоприятный эффект, будучи полезной как для граждан, так и для работодателей и рынка труда в целом. Он пояснил, что семьи, в частности, смогут получить на руки большую сумму, поскольку экономия только на НДФЛ при максимальной выплате может составить от 130 до 150 тысяч рублей, что сопоставимо с несколькими среднемесячными зарплатами в ряде регионов.