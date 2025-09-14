Ричмонд
Россиян ожидает крупное налоговое послабление

Выплаты компаний своим сотрудникам при рождении или усыновлении ребенка в размере до одного миллиона рублей будут освобождены от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховых взносов. Об этом рассказал заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Косов.

Работодатели получат новый инструмент для привлечения сотрудников.

«Налоговые послабления для выплаты от предприятий сотрудникам при рождении ребенка окажут благоприятный эффект», — передает слова Косова агентство «Прайм». Он также уточнил, что для бизнеса эти затраты не будут учитываться в налогооблагаемой базе.

Эксперт выразил мнение, что данная новация окажет благоприятный эффект, будучи полезной как для граждан, так и для работодателей и рынка труда в целом. Он пояснил, что семьи, в частности, смогут получить на руки большую сумму, поскольку экономия только на НДФЛ при максимальной выплате может составить от 130 до 150 тысяч рублей, что сопоставимо с несколькими среднемесячными зарплатами в ряде регионов.

Косов отметил, что для компаний эта мера создаст новый инструмент для привлечения и удержания кадров, который будет для них менее затратным. В заключение финансист подчеркнул важность обеспечения прозрачной правоприменительной практики и недопущения расслоения среди работников по доступу к таким выплатам.