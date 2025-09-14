Ричмонд
На выборах губернатора Иркутской области проголосовало более 400 тысяч человек

Явка на выборах губернатора региона на утро 14 сентября составила 21,93%

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Во всех районах Иркутской области работают 1866 избирательных участков. Как сообщили КП-Иркутск в Избиркоме региона, по данным на утро 14 сентября, явка составила 21,93% — более 400 тысяч человек уже проголосовали.

— Если избиратели по состоянию здоровья или иным уважительным причинам не могут самостоятельно прибыть в помещение для голосования, то они имеют право подать заявку о голосовании на дому. Обратиться в участковую комиссию нужно сегодня не позднее 14 часов, — сообщили в Избирательной комисси региона.

В выборах участвуют четыре кандидата: Виктор Галицков от ЛДПР, Лариса Егорова от «Справедливой России — За правду», Игорь Кобзев от «Единой России» и Сергей Левченко от КПРФ. Голосование продлится до конца дня. Не упустите возможность повлиять на будущее региона!

