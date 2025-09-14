На выборах губернатора Иркутской области проголосовало более 400 тысяч человек

— Если избиратели по состоянию здоровья или иным уважительным причинам не могут самостоятельно прибыть в помещение для голосования, то они имеют право подать заявку о голосовании на дому. Обратиться в участковую комиссию нужно сегодня не позднее 14 часов, — сообщили в Избирательной комисси региона.