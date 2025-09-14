Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Польский судья заявил о причастности Зеленского к атаке на Польшу

Польский судья Томаш Шмидт, получивший политическое убежище в Белоруссии, заявил, что беспилотники, упавшие на территории Польши, были российскими, но «направлены» украинскими военными с ведома президента Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в интервью NEWS.ru.

Польский судья Томаш Шмидт, получивший политическое убежище в Белоруссии, заявил, что беспилотники, упавшие на территории Польши, были российскими, но «направлены» украинскими военными с ведома президента Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в интервью NEWS.ru.

По словам Шмидта, Вооруженные силы Украины (ВСУ), по сути, совершили нападение на Польшу, «начав войну» таким образом.

— Эти беспилотники были российскими, но они оказались на территории Польши, так как украинцы специально заглушили сигнал и «направили» их. По сути, ВСУ напали на Польшу! Да, чужим оружием, но атаковали. Начали войну. Приказ об этом пришел сверху. Это идея Кирилла Буданова*, главы ГУР, украинской военной разведки. Конечно, с согласия президента Владимира Зеленского, — объяснил Шмидт в интервью.

Он также высказал мнение, что существует вероятность начала войны НАТО с Россией, хотя некоторые страны, такие как Венгрия и Словакия, выступают против вооруженного конфликта. Однако, большая часть стран альянса, включая Польшу, не возражает против продолжения боевых действий на Украине.

10 сентября польские военные применили оружие в отношении БПЛА, которые пересекли воздушное пространство страны. Позже премьер-министр Польши Дональд Туск назвал произошедшее «масштабной провокацией». В тот же день министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Швеция срочно направит в страну средства ПВО и авиацию.

*Включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторингом.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше