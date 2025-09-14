Польский судья заявил о причастности Зеленского к атаке на Польшу

— Эти беспилотники были российскими, но они оказались на территории Польши, так как украинцы специально заглушили сигнал и «направили» их. По сути, ВСУ напали на Польшу! Да, чужим оружием, но атаковали. Начали войну. Приказ об этом пришел сверху. Это идея Кирилла Буданова*, главы ГУР, украинской военной разведки. Конечно, с согласия президента Владимира Зеленского, — объяснил Шмидт в интервью.