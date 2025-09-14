Во Владивостоке установили новый рекорд России по массовой зарядке

В воскресенье, 14 сентября, стадион «Динамо» во Владивостоке стал эпицентром здоровья и спортивного духа. Около трех тысяч приморцев разных возрастов собрались на масштабном фестивале «ДинамоФест-2025» (0+), чтобы не просто зарядиться энергией, но и всем вместе установить официальный рекорд России, сообщает ИА PrimaMedia.