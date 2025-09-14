Во Владивостоке установили новый рекорд России по массовой зарядке

В воскресенье, 14 сентября, стадион «Динамо» во Владивостоке стал эпицентром здоровья и спортивного духа. Около трех тысяч приморцев разных возрастов собрались на масштабном фестивале «ДинамоФест-2025» (0+), чтобы не просто зарядиться энергией, но и всем вместе установить официальный рекорд России, сообщает ИА PrimaMedia.
Идея повторить и превзойти прошлогоднее достижение, когда на зарядке собралось около 1,5 тысячи человек, удалась. В этом году цель была еще амбициознее — официально войти в Книгу рекордов России. Для фиксации достижения на мероприятии присутствовал специально приглашенный арбитр Юрий Черных.
Провела масштабную зарядку (0+) известная телеведущая, спортсменка и популяризатор ЗОЖ Эмма Гаджиева. Под ее энергичным руководством участники синхронно выполняли комплекс упражнений.
К спортивной акции могли присоединиться все желающие — от самых юных жителей города до взрослых. Участие было бесплатным, но обязательным условием являлась предварительная регистрация. Каждому зарегистрированному участнику организаторы предоставили персональный фитнес-коврик и бутылку воды, что обеспечило комфорт и безопасность.
Особую значимость мероприятию придало участие почетных гостей. В зарядке лично приняли участие губернатор Приморского края Олег Кожемяко, министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов, игроки профессиональных волейбольных и баскетбольных команд, а также представители спортивных школ Владивостока.
Участники массовой зарядки делились яркими впечатлениями. Анна, одна из участниц, отметила: «Это масштабное мероприятие, которое подымает спортивный дух, поэтому я здесь. Сама занимаюсь физкультурой для себя. Здесь все понравилось, особенно организация, у каждого участника был свой коврик и вода».
А Анастасия добавила: «Это здорово начать утро с зарядки, это дает настроение всему дню».
Мероприятие стало не просто спортивной акцией, а настоящим праздником здоровья, который объединил тысячи людей.