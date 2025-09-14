В Рособрнадзоре раскрыли, какими будут тесты для детей мигрантов

Содержание экзаменационных материалов для тестирования детей из семей мигрантов при поступлении в российские школы полностью соответствует утвержденным требованиям к уровню владения русским языком. Об этом РИА Новости сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, комментируя возможность смягчения процедуры проверки.