В Рособрнадзоре раскрыли, какими будут тесты для детей мигрантов

Содержание экзаменационных материалов для тестирования детей из семей мигрантов при поступлении в российские школы полностью соответствует утвержденным требованиям к уровню владения русским языком. Об этом РИА Новости сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, комментируя возможность смягчения процедуры проверки.
Согласно ранее опубликованной ведомством статистике, более 87% детей мигрантов, планирующих обучение в российских школах, не могут быть зачислены из-за проблем с оформлением документов или недостаточного уровня знания русского языка.
В Рособрнадзоре подчеркнули, что «контрольно-измерительные материалы для проведения тестирования разрабатываются в строгом соответствии с уровнем владения русским языком, утвержденным приказом Минпросвещения России».
Также в ведомстве отметили, что перечень необходимых для зачисления документов регламентирован Министерством просвещения Российской Федерации.
Обязательное тестирование по русскому языку для детей мигрантов при поступлении в школы было введено с 1 апреля 2025 года.
Данная мера направлена на обеспечение качественного образовательного процесса для всех учащихся. Несовершеннолетние иностранные граждане и лица без гражданства обязаны подтвердить соответствующий уровень владения русским языком. Отрицательный результат тестирования является основанием для отказа в зачислении в российские общеобразовательные учреждения.
