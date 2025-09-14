Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Германии умер народный артист Азербайджана Ягизаров

Трагическая весть для поклонников таланта народного артиста Азербайджана Гаджи Мурада Ягизова пришла из Германии, где он проживал последние годы.

Трагическая весть для поклонников таланта народного артиста Азербайджана Гаджи Мурада Ягизова пришла из Германии, где он проживал последние годы. Актер скончался на 87-году жизни, передает агентство Trend.

«Выдающийся актер скончался в Германии, где проживал в последние годы», — говорится в сообщении.

Герой сериала «Дронго» родился в июле 1939 года. Окончил актерский факультет Азербайджанского института искусств. В начале 1960-х в русском драматическом театре АССР.

На его счету более сотни ролей в спектаклях. Он снялся в более чем тридцати фильмах. Был удостоен Государственной премии Азербайджана за роль чекиста Мустафы Мамедова в кинокартине «Послезавтра, в полночь» и премии КГБ.

Ранее «МК» писал, что на 89-м году жизни скончался известный японский актер из самурайских фильмов Асахи Куридзука.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.