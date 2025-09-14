В Германии умер народный артист Азербайджана Ягизаров

Трагическая весть для поклонников таланта народного артиста Азербайджана Гаджи Мурада Ягизова пришла из Германии, где он проживал последние годы. Актер скончался на 87-году жизни, передает агентство Trend.
«Выдающийся актер скончался в Германии, где проживал в последние годы», — говорится в сообщении.
Герой сериала «Дронго» родился в июле 1939 года. Окончил актерский факультет Азербайджанского института искусств. В начале 1960-х в русском драматическом театре АССР.
На его счету более сотни ролей в спектаклях. Он снялся в более чем тридцати фильмах. Был удостоен Государственной премии Азербайджана за роль чекиста Мустафы Мамедова в кинокартине «Послезавтра, в полночь» и премии КГБ.
