В Ленобласти обломки украинского дрона попали в НПЗ

Срочная новость.
В Ленинградской области обломки беспилотника ВСУ попали по Киришскому нефтеперерабатывающему заводу. В результате на территории предприятия произошло возгорание. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.
