По делу о хищении средств у бойцов СВО установили не менее 50 потерпевших

Оплата принималась как переводами, так и через банковский терминал. За отказ платить потерпевшим угрожали физической расправой. В одном из эпизодов злоумышленники предложили военнослужащему выпить спиртное и, дождавшись, когда он потеряет бдительность, похитили с его карты 615 тысяч рублей через платежный терминал. Другой участник СВО лишился 28 тысяч рублей. Общая сумма ущерба по делу оценивается примерно в 3 миллиона рублей.