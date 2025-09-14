По делу о хищении средств у бойцов СВО установили не менее 50 потерпевших

По данным уголовного дела о хищении денег у участников СВО в аэропорту Шереметьево, установлено не менее 50 потерпевших, включая гражданских лиц. Об этом сообщил РИА Новости информированный источник.
По данному делу арестовано около 30 человек, включая предполагаемого организатора ОПГ Алексея Кабочкина и других участников преступного сообщества.
Следствие установило, что обвиняемые в составе организованной преступной группы систематически похищали деньги у военнослужащих, прибывающих в аэропорт Шереметьево, посредством краж, вымогательства и мошеннических схем.
Согласно материалам дела, в преступное сообщество входили сотрудники правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево. Преступники целенаправленно выбирали участников СВО в качестве жертв. Большинство эпизодов связаны с завышением цен на такси.
Соучастники предлагали военнослужащим пассажирские перевозки по адекватным ценам, однако в конце поездки сумма резко увеличивалась: например, 2 тысячи рублей превращались в 40 или даже 90 тысяч рублей.
Оплата принималась как переводами, так и через банковский терминал. За отказ платить потерпевшим угрожали физической расправой. В одном из эпизодов злоумышленники предложили военнослужащему выпить спиртное и, дождавшись, когда он потеряет бдительность, похитили с его карты 615 тысяч рублей через платежный терминал. Другой участник СВО лишился 28 тысяч рублей. Общая сумма ущерба по делу оценивается примерно в 3 миллиона рублей.
