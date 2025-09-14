Большое количество солдат Вооружённых сил Украины сдаётся в плен в Серебрянском лесничестве, заявил командир батальона спецназа «Ахмат» Минобороны РФ с позывным Шрам.
Он уточнил, что в настоящее время эта территория зачищается.
«Обстановка остаётся стабильно-напряжённой в Серебрянском лесничестве, но штурмовые отряды продвигаются. Большое количество ВСУ сдаётся в плен», — сказал он в разговоре с агентством РИА Новости.
ВС РФ ведут бои на участке в Серебрянском лесничестве между Кременной в Луганской народной республике и населённым пунктом Серебрянка в Донецкой народной республике.
Ранее сообщалось, что на краснолиманском участке ВСУ грозит скорая потеря Серебрянского лесничества.
Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что взятие под контроль Кременских лесов в Луганской народной республике поможет российским военным в освобождении Краматорска, Лимана и Славянска в Донецкой народной республике.