Комбат Шрам: в Серебрянском лесничестве ВСУ массово сдаются в плен

Военный уточнил, что в настоящее время эта территория зачищается.

Источник: Аргументы и факты

Большое количество солдат Вооружённых сил Украины сдаётся в плен в Серебрянском лесничестве, заявил командир батальона спецназа «Ахмат» Минобороны РФ с позывным Шрам.

Он уточнил, что в настоящее время эта территория зачищается.

«Обстановка остаётся стабильно-напряжённой в Серебрянском лесничестве, но штурмовые отряды продвигаются. Большое количество ВСУ сдаётся в плен», — сказал он в разговоре с агентством РИА Новости.

ВС РФ ведут бои на участке в Серебрянском лесничестве между Кременной в Луганской народной республике и населённым пунктом Серебрянка в Донецкой народной республике.

Ранее сообщалось, что на краснолиманском участке ВСУ грозит скорая потеря Серебрянского лесничества.

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что взятие под контроль Кременских лесов в Луганской народной республике поможет российским военным в освобождении Краматорска, Лимана и Славянска в Донецкой народной республике.