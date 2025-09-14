Джонсон и Стубб поспорили в Киеве из-за гарантий безопасности Украины

Во время встречи в Киеве президент Финляндии Александр Стубб вступил в словесную перепалку с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом сообщила финская газета Iltalehti.
Причиной спора стали гарантии безопасности для Украины. Стубб, рассуждая о лучших гарантиях безопасности для Украины, упомянул важность членства страны в Европейском союзе (ЕС). В ответ на это Джонсон, восприняв упоминание выхода Великобритании из ЕС как личное оскорбление, упрекнул финского лидера в недостаточной активности «коалиции желающих».
— Мне не хочется говорить это в вашем присутствии, но одной из лучших гарантий безопасности для Украины было бы членство в ЕС, — заявил Стубб.
На высказывания финского лидера Джонсон ответил: «Тебе тоже потребовалось на это немало времени», говорится в сообщении.
Украинский президент Владимир Зеленский 4 сентября заявил, что появление армий стран Европы на территории республики «неизбежно» в рамках гарантий безопасности. В тот же день глава Франции Эммануэль Макрон объявил, что 26 стран — участниц «коалиции желающих» выразили готовность участвовать в отправке войск на Украину.