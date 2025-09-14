Ричмонд
Схему движения транспорта через центр Хабаровска изменят 20 сентября 2025

В Хабаровске 20 сентября временно изменится схема движения пассажирского транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Источник: РИА "Новости"

Корректировки связаны с проведением традиционной легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню окончания Второй мировой войны. С 10:45 до 14:30 изменятся пути следования троллейбусных маршрутов № 1, 4, 9 и автобусов № 1 Л, 1С, 14, 19, 82, 21, 29К, 29П, 34, 52, 54, 56, 61К, 70, 75, 83, 83П, 88, 89. Маршруты будут направлены в объезд перекрытых участков по прилегающим улицам.

Движение общественного и личного транспорта будут контролировать сотрудники ДПС. Горожанам и гостям Хабаровска рекомендуют учитывать изменения при планировании поездок в день проведения мероприятия. Получить подробную информацию о работе маршрутов можно у диспетчера МБУ города Хабаровска «ХМНИЦ» по телефону 45−00−56.