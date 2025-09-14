Схему движения транспорта через центр Хабаровска изменят 20 сентября 2025

Движение общественного и личного транспорта будут контролировать сотрудники ДПС. Горожанам и гостям Хабаровска рекомендуют учитывать изменения при планировании поездок в день проведения мероприятия. Получить подробную информацию о работе маршрутов можно у диспетчера МБУ города Хабаровска «ХМНИЦ» по телефону 45−00−56.