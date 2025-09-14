В Роспотребнадзоре предупредили насчет сырой пищи на ярмарках

Потребителям советуют выбирать только проверенных продавцов и торговые точки, где соблюдаются все условия хранения и приготовления продуктов. Особое внимание следует обращать на чистоту прилавков и посуды, а также на наличие упаковки и маркировки у готовой продукции. В ведомстве также рекомендуют воздерживаться от покупки молочных, мясных и рыбных изделий у непроверенных производителей.