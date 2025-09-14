В Роспотребнадзоре предупредили насчет сырой пищи на ярмарках

В преддверии праздников урожая и тематических ярмарок Роспотребнадзор рекомендует особые меры предосторожности при употреблении пищи. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства, детям, пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями следует особенно избегать поедания сырой или недостаточно обработанной пищи.
В этот период увеличивается объем торговли свежими овощами, фруктами и продуктами местного производства, а также растет число уличных точек продажи и общественного питания. В связи с этим специалисты рекомендуют соблюдать простые правила гигиены и безопасного обращения с пищевыми продуктами.
Потребителям советуют выбирать только проверенных продавцов и торговые точки, где соблюдаются все условия хранения и приготовления продуктов. Особое внимание следует обращать на чистоту прилавков и посуды, а также на наличие упаковки и маркировки у готовой продукции. В ведомстве также рекомендуют воздерживаться от покупки молочных, мясных и рыбных изделий у непроверенных производителей.
Для транспортировки скоропортящихся продуктов советуют использовать термоизоляционные контейнеры и как можно скорее помещать продукты в холодильник. Овощи и фрукты, включая те, что употребляются без кожуры, необходимо тщательно мыть под проточной водой.
Готовые блюда, употребляемые на месте, должны подаваться горячими или храниться при безопасной температуре. При появлении симптомов кишечной инфекции — тошноты, рвоты, повышенной температуры, болей в животе или водянистого стула — специалисты рекомендуют немедленно обратиться к врачу, не заниматься самолечением и не готовить пищу для других до полного выздоровления.
Если есть уверенность, что заболевание связано с употреблением конкретного продукта, следует сообщить об этом в территориальные органы Роспотребнадзора.
