Астроном Богачев объяснил изменение цвета летящего к земле объекта

Межзвездный объект 3I/ATLAS начал менять свой цвет. Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев в беседе с aif.ru объяснил это формированием газов.
Напомним, астрофизик из Гарварда Ави Леб, говоря о смене цвета межзвездного объекта, назвал это «аномальной эволюцией». Межзвездный объект 3I/ATLAS обнаружили 1 июля 2025 года.
«Цвет хвоста кометы зависит от того, какие именно газы образуют её состав. Сами газы формируются в результате испарения с поверхности кометы под действием нагрева Солнца. Так как разные вещества имеют разные температуры испарения, то при приближении к Солнцу состав хвоста кометы может меняться просто потому, что какие-то вещества, которые ранее не могли испаряться, начинают это делать из-за роста температуры», — пояснил специалист.
Ранее астроном Богачев рассказал о появлении на Солнце около 40 новых пятен.
Эксперт пояснил, что пятна на Солнце являются индикатором солнечной активности.