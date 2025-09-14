Астроном Богачев объяснил изменение цвета летящего к земле объекта

«Цвет хвоста кометы зависит от того, какие именно газы образуют её состав. Сами газы формируются в результате испарения с поверхности кометы под действием нагрева Солнца. Так как разные вещества имеют разные температуры испарения, то при приближении к Солнцу состав хвоста кометы может меняться просто потому, что какие-то вещества, которые ранее не могли испаряться, начинают это делать из-за роста температуры», — пояснил специалист.