Дрозденко: в Ленобласти сошли с рельсов вагоны

В Ленобласти работают правоохранительные органы: на перегоне Строганово — Мшинская сошли с рельс три вагона порожнего товарного состава. Следователи расследуют версию диверсии. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

