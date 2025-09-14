Дрозденко: в Ленобласти сошли с рельсов вагоны

Срочная новость.
В Ленобласти работают правоохранительные органы: на перегоне Строганово — Мшинская сошли с рельс три вагона порожнего товарного состава. Следователи расследуют версию диверсии. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.
