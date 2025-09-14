Кнутов: «Искандеру» потребуется от 2 до 4 минут, чтобы долететь до Варшавы

«Размещение “Искандеров” в Калининградской области — это предупреждение нашим противникам, которые в последнее время всё больше и больше утрачивают трезвую оценку ситуации, и почему-то считают, что Россия — это не ядерная держава, что Россия не в состоянии обеспечить собственную безопасность, ее можно дергать и при этом быть уверенными, что Россия не ответит на подобные действия противника. Вот как раз размещение “Искандеров” — это один из наших ответов», — добавил эксперт.