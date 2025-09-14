Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кнутов: «Искандеру» потребуется от 2 до 4 минут, чтобы долететь до Варшавы

Военный эксперт отметил, что «Искандер» при дальности полета 500 км достигнет цели за период от 2 до 4 минут. При этом он уточнил, что сейчас дальность полета может быть увеличена вдвое.

Источник: Аргументы и факты

От 2 до 4 минут потребуется «Искандеру», чтобы долететь до Варшавы или Вильнюса, рассказал aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя появившуюся информацию о том, что ракетный комплекс разместили недалеко от польской границы.

Он отметил, что в зависимости от ситуации «Искандеры» периодически размещаются в Калининградской области, чтобы напомнить «горячим головам НАТО» о наличии у РФ средств поражения, которые позволяют эффективно уничтожать противника,

«Полёт ракеты “Искандер” будет занимать от двух минут до четырёх минут. Та модификация, которую сейчас используют, имеет дальность полета до 500 км. В силу того, что договор о ракетах средней и меньшей дальности перестал действовать, есть предположение, что дальность полёта “Искандера” увеличена до 1000 километров, тогда уже и до Парижа долетит», — объяснил он.

Кнутов подчеркнул, что «Искандер» — квазибаллистическая ракета, которая создает помехи и маневрирует в полете, поэтому ее практически невозможно перехватить.

«Размещение “Искандеров” в Калининградской области — это предупреждение нашим противникам, которые в последнее время всё больше и больше утрачивают трезвую оценку ситуации, и почему-то считают, что Россия — это не ядерная держава, что Россия не в состоянии обеспечить собственную безопасность, ее можно дергать и при этом быть уверенными, что Россия не ответит на подобные действия противника. Вот как раз размещение “Искандеров” — это один из наших ответов», — добавил эксперт.

Ранее Минобороны России разместило в Сети кадры нанесения удара оперативно-тактическим комплексом «Искандер-М» по позициям украинских беспилотников типа «Лютый».

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше