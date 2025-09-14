Тысячи пчел совершили организованное нападение на магазин меда

В канадском городке Терраса тысячи пчел атаковали магазин, в котором продавался мед. Об этом сообщает СВС.
По признанию владелицы торговой лавки, насекомые проникли в ее владения для кражи запасов сладкого продукта. Она также рассказала, что много лет работает с пчелами, но впервые в жизни испытала сильную панику.
«Думаю, это самая сильная паника, которую я когда-либо испытывала. Там тысячи пчел, я не знаю, откуда они берутся, и мне нужно защитить весь мед», — поделилась женщина.
Хозяйка магазина отметила, что ни разу в жизни не встречала такой организованной атаки бесчисленного множества пчел. Насекомые проникали в помещение через щели. Женщина спасла большую часть запасов меда, укрыв их брезентом.
После она заманила пчел в ванную, собрала и отпустила на свободу. Однако они позже предприняли еще несколько атак. Но они были безуспешными, так как все щели в магазине хозяйка заделала.
