Компании экс-губернатора Фургала выводили деньги для его личных нужд

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Подконтрольные бывшему хабаровскому губернатору Сергею Фургалу компании выводили деньги для его личных нужд под предлогом покупки несуществующего металлолома, сказано в материалах дела, которые изучило РИА Новости.
Ранее суд в Хабаровске по иску Генеральной прокуратуры взыскал с Фургала и аффилированных с ним компаний более 8,5 миллиарда рублей. Как указал суд, Фургал, после избрания депутатом Госдумы номинально передал доли в уставных капиталах фирм, но на самом деле фактически руководил ими и остался реальным владельцем бизнеса. Этим он нарушил антикоррупционное законодательство. Результатом деятельности компаний под руководством Фургала стало получение ими дохода за период с 2008 по 2019 год в размере 8 596 234 308 рублей, который фактически являлся доходом Фургала и который последний не задекларировал и скрыл от контролирующих органов.
«Заработная плата, проценты по вкладу, а также доходы от продажи имущества, указанные Фургалом в справках о доходах как законные источники своего дохода и дохода его супруги, не позволяли ему нести расходы в том объеме, которые имели место, в том числе на приобретение имущества», — сказано в документе. Там отмечается, что расходы Фургала и членов его семьи на проживание, приобретение недвижимого имущества и транспортных средств явно превышают размер их заработной платы.
Суд отмечает, что деньги он получал от подконтрольных ему фирм.
«Денежные средства для личных нужд Фургала изымались из оборота обществ-ответчиков, то есть из получаемой ими выручки, а не из прибыли последних. Для этого ответчиками использовались схемы выведения средств из оборота компаний путем отражения в бухгалтерской документации покупок несуществующего металлолома у физических лиц и обналичивания денежных средств», — отмечается в материалах.
Суд посчитал, что эти действия «носили антисоциальный характер, поскольку главной и согласованной их целью было прикрытие коррупции, легализация имущества, полученного коррупционным путем».
Люберецкий городской суд Подмосковья 10 февраля 2023 года приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в совершении двух убийств и одного покушения на убийство в составе группы лиц.
Второе уголовное дело в отношении Фургала — о хищении активов «МСП Банка» в составе организованной группы — находится на рассмотрении в Бабушкинском суде Москвы. На скамье подсудимых 10 человек, в основном сотрудники предприятий группы «Торэкс», связанной, по данным следствия, с Фургалом. Фигурантам вменяются организация преступного сообщества, мошенничество в сфере кредитования, отмывание денег и незаконное участие в предпринимательской деятельности — всего почти полтора десятка эпизодов. Сам Фургал вину не признает.