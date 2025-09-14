Тайные операции Киева: какие секреты сдадут попавшие в плен офицеры ГУР

Сдавшиеся в российский плен на запорожском направлении офицеры украинской разведки хранят тайны об операциях Киева и их участниках.
Военные эксперты рассказали aif.ru, что могут рассказать пленные разведчики, чем они занимались на поле боя и почему сдались в плен ВС РФ.
Тайные операции Киева.
Офицеры Главного управления разведки (ГУР) Украины, сдавшиеся в плен бойцам ВДВ России, могут выдать российским военным информацию о готовящихся операциях Киева, считает генерал-лейтенант СВР в отставке Леонид Решетников.
«Это представители младшего офицерского состава, раз они находились на поле боя или в ближайшем тылу. Они вряд ли обладают информацией о Владимире Зеленском или главе ГУР Кирилле Буданове*, но могут знать данные о готовящихся операциях Киева», — отметил генерал.
Решетников подчеркнул, что попавшие в плен украинские военные знали, на что шли.
«Они понимают всю ответственность, которая упадет на их плечи, речь в том числе идет и про ожидающий их судебный процесс», — добавил он.
По словам военного эксперта, взятые в плен украинские военные могут выдать места дислокации своих групп, пунктов управления, ближайшие задачи. Кроме того, они могут предоставить список имен и воинских званий тех, кто готовит операции против России.
При этом Решетников не исключил, что в ряды сдавшихся в плен мог попасть «носитель суперсекретной информации», который выдаст тайны Зеленского.
Готовили диверсии против России.
Сдавшиеся в плен офицеры ГУР могли находиться возле линии боевого соприкосновения из-за готовящейся диверсии.
«Скорее всего, они там находились не только с разведывательными целями, но и с диверсионно-террористическими. Речь идет о подготовке к взрывам на железнодорожных путях и других объектах», — сказал Решетников.
Генерал назвал этот случай уникальным, поскольку, по его словам, подобные кадры не часто попадают в российский плен.
Аналогичным мнение поделился военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Это довольно редкий случай, даже уникальный. Видимо, они попали в такие обстоятельства, что пришлось сдаваться. Вообще войсковая разведка — это так называемая элита», — сказал он.
Дандыкин назвал печальной ситуацию в украинском штабе на фоне попадания в плен офицеров разведки.
«Значит, не все у них там хорошо с точки зрения морального духа. Попавшие в плен военные могут поделиться оперативно-тактической информацией. Факт в том, что если такое происходит, для врага это очень печально», — отметил он.
Ранее генерал Попов раскрыл, где прячутся боевики ВСУ.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.