Двое долгожителей отдали голос на выборах в Иркутской области 14 сентября

В день голосования жители Иркутской области старшего поколения показали замечательный пример активной жизненной позиции. Как сообщили КП-Иркутск в администрации Братска, на избирательном участке № 340 в Братске первым проголосовал 91-летний Владимир Алексеевич Голиков, который пришел выполнить свой гражданский долг сразу после открытия участка.
Не менее впечатляющий поступок совершил 92-летний Леонид Александрович Железнов из поселка Горячий Ключ.
— В свои 92 года он считает важным лично прийти на участок и выполнить гражданский долг, выбрать губернатора Иркутской области, мэра и депутатов нового Иркутского округа, — сообщили в администрации Иркутского района.