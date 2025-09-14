Двое долгожителей отдали голос на выборах в Иркутской области 14 сентября

В день голосования жители Иркутской области старшего поколения показали замечательный пример активной жизненной позиции. Как сообщили КП-Иркутск в администрации Братска, на избирательном участке № 340 в Братске первым проголосовал 91-летний Владимир Алексеевич Голиков, который пришел выполнить свой гражданский долг сразу после открытия участка.