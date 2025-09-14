Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Turning Point USA: похороны Чарли Кирка запланированы на 21 сентября

Трамп заявил, что будет присутствовать на похоронах в Глендейле.

Источник: Аргументы и факты

Похороны американского активиста Чарли Кирка состоятся 21 сентября, сообщает американская некоммерческая организация Turning Point USA, одним из её основателей является Кирк.

В сообщении Turning Point USA в Telegram сказано, что прощание состоится на домашнем стадионе команды «Аризона Кардиналс» в Глендейле.

Организация пригласила своих сторонников присоединиться «в честь наследия Чарли Кирка, чья жизнь была свидетельством веры, мужества и убеждённости».

Присутствовать на мероприятии пообещал президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, он заявил об этом в своей соцсети Truth Social.

Напомним, в США убили 31-летнего политика Чарли Кирка. В сторонника президента Соединённых Штатов Дональда Трампа выстрелили во время его выступления в университете в штате Юта. Подозреваемым является 22-летний житель штата Юта Тайлер Джеймс Робинсон.

Ранее сообщалось, что вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс привёз гроб Кирка в Аризону. В Сети появились кадры, на которых запечатлено, как Вэнс и ещё несколько человек несут гроб Кирка.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше