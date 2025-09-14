Turning Point USA: похороны Чарли Кирка запланированы на 21 сентября

Похороны американского активиста Чарли Кирка состоятся 21 сентября, сообщает американская некоммерческая организация Turning Point USA, одним из её основателей является Кирк.
В сообщении Turning Point USA в Telegram сказано, что прощание состоится на домашнем стадионе команды «Аризона Кардиналс» в Глендейле.
Организация пригласила своих сторонников присоединиться «в честь наследия Чарли Кирка, чья жизнь была свидетельством веры, мужества и убеждённости».
Присутствовать на мероприятии пообещал президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, он заявил об этом в своей соцсети Truth Social.
Напомним, в США убили 31-летнего политика Чарли Кирка. В сторонника президента Соединённых Штатов Дональда Трампа выстрелили во время его выступления в университете в штате Юта. Подозреваемым является 22-летний житель штата Юта Тайлер Джеймс Робинсон.
Ранее сообщалось, что вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс привёз гроб Кирка в Аризону. В Сети появились кадры, на которых запечатлено, как Вэнс и ещё несколько человек несут гроб Кирка.