Осень без смога: Эколог назвал правильный способ утилизации опавших листьев

Мы, экологи, устали повторять: ни в коем случае не жгите листву! Горение листьев наносит серьёзный вред окружающей среде и вашему здоровью. При сжигании выделяются опасные химические вещества и дым, загрязняющие воздух и способствующие появлению смога. Это не только экологическая, но и административная, и медицинская проблема.
Илья Рыбальченко.
Эколог.
По словам специалиста, сухая листва — не мусор, а ценнейший природный материал. Её можно превратить в компост: собрать в кучи, увлажнять и поддерживать правильный микроклимат. В итоге получится перегной — натуральное удобрение, которое улучшает почву и помогает газонам, клумбам и цветам расти крепче. Другой вариант — оставлять листву прямо на газонах и под деревьями: при лёгкой перекопке она быстрее разложится, насытит почву микроэлементами и защитит корни от морозов.
Рыбальченко отметил, что у каждого способа есть свои нюансы. Листья из городских дворов и улиц не подходят для грядок с овощами и зеленью — в них могут накапливаться токсины. А вот для газонов, клумб и новых посадок они отлично работают: служат нижним органическим слоем, который со временем превращается в гумус.
«Листья с тротуаров и дорог нужно своевременно убирать, чтобы они не мешали движению и не создавали опасность скольжения. В то же время в парках и зелёных зонах листву можно оставлять для естественной переработки — это поддерживает баланс городской экосистемы», — добавил эколог.
Следуя этим простым правилам, каждый горожанин может улучшить экологическую ситуацию, сохранить здоровье и обогатить природу, подытожил собеседник Life.ru.
