Осень без смога: Эколог назвал правильный способ утилизации опавших листьев

Рыбальченко отметил, что у каждого способа есть свои нюансы. Листья из городских дворов и улиц не подходят для грядок с овощами и зеленью — в них могут накапливаться токсины. А вот для газонов, клумб и новых посадок они отлично работают: служат нижним органическим слоем, который со временем превращается в гумус.