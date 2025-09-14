В Госдуму внесут законопроект о госпитальных школах: что известно об инициативе

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая заявила РИА Новости о совместной подготовке с Минздравом и Минпросвещения законопроекта, регулирующего деятельность госпитальных школ.
«В настоящее время во многих регионах уже открыты так называемые “госпитальные школы”. Однако проблема заключается в отсутствии единого федерального регламента, регулирующего их открытие и деятельность», — пояснила Буцкая.
Как она отметила, государство уже финансирует госпитальные школы и гарантирует бесплатное обучение детям. Однако ключевая задача — это не только создать, но и поддерживать их работу. Для этого в ближайшее время в Госдуму будет направлен специальный законопроект.
Кроме этого, по данным депутата, в России 6 млн детей ежегодно лечатся в больницах, 400 тыс. из них — дольше 21 дня. При 60 заболеваниях, требующих длительного лечения, дети остаются активными и могут учиться прямо в медучреждении.
Буцкая акцентировала, что работа над законопроектом осуществляется силами Министерства здравоохранения и Министерства просвещения РФ.
Заместитель мэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова ранее информировала, что с 1 сентября учебный год в столице начали 1 миллион детей, включая учащихся с особенностями здоровья, которые проходят обучение в госпитальных школах и восьми реабилитационно-образовательных центрах города.
Ракова подчеркнула, что московские госпитальные школы и реабилитационно-образовательные центры используют передовые технологии в оборудовании классов, а преподаватели высшей категории работают по современным образовательным методикам.
