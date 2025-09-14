Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуму внесут законопроект о госпитальных школах: что известно об инициативе

Буцкая: депутаты Госдумы готовят законопроект о госпитальных школах.

Источник: Комсомольская правда

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая заявила РИА Новости о совместной подготовке с Минздравом и Минпросвещения законопроекта, регулирующего деятельность госпитальных школ.

«В настоящее время во многих регионах уже открыты так называемые “госпитальные школы”. Однако проблема заключается в отсутствии единого федерального регламента, регулирующего их открытие и деятельность», — пояснила Буцкая.

Как она отметила, государство уже финансирует госпитальные школы и гарантирует бесплатное обучение детям. Однако ключевая задача — это не только создать, но и поддерживать их работу. Для этого в ближайшее время в Госдуму будет направлен специальный законопроект.

Кроме этого, по данным депутата, в России 6 млн детей ежегодно лечатся в больницах, 400 тыс. из них — дольше 21 дня. При 60 заболеваниях, требующих длительного лечения, дети остаются активными и могут учиться прямо в медучреждении.

Буцкая акцентировала, что работа над законопроектом осуществляется силами Министерства здравоохранения и Министерства просвещения РФ.

Заместитель мэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова ранее информировала, что с 1 сентября учебный год в столице начали 1 миллион детей, включая учащихся с особенностями здоровья, которые проходят обучение в госпитальных школах и восьми реабилитационно-образовательных центрах города.

Ракова подчеркнула, что московские госпитальные школы и реабилитационно-образовательные центры используют передовые технологии в оборудовании классов, а преподаватели высшей категории работают по современным образовательным методикам.

Накануне KP.RU писал, что в РФ ужесточаются миграционные правила. В рамках новых требований дети мигрантов обязаны сдать экзамен по русскому языку для доступа к школьному образованию. Согласно данным Рособрнадзора, лишь 13% несовершеннолетних мигрантов успешно проходят тестирование, а остальные 87% не преодолевают языковой барьер.

Как позднее отметил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, введенное требование о языковом тестировании для детей мигрантов доказало свою эффективность и способствует оптимизации обучения в школах.

Узнать больше по теме
Анастасия Ракова: биография и политическая карьера заместителя мэра Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития России Анастасия Ракова — известная политическая фигура в столице. Она начала карьеру в 1998 году в аппарате Думы ХМАО: тогда же она познакомилась с Сергеем Собяниным, после чего ее карьера пошла в гору. Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше