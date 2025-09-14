Долги рэпера Лигалайза в России превысили 460 тысяч рублей

Против него ведётся шесть исполнительных производств. Одно из дел касается задолженности Меньшикова по кредитам и сборам по ним на 113 тыс. рублей. Кроме того, музыкант должен выплатить штраф в размере 50 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах.