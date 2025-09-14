Ричмонд
Долги рэпера Лигалайза в России превысили 460 тысяч рублей

Против иноагента Меньшикова в РФ ведётся шесть исполнительных производств.

Источник: Аргументы и факты

Рэп-исполнитель Андрей Меньшиков*, известный как Лигалайз, оставил в России долги на общую сумму более 460 тысяч рублей, сообщили журналистам в правоохранительных органах.

«Общая сумма долгов Меньшикова превышает 460 тысяч рублей, часть задолженности взыскивают в принудительном порядке», — сказал источник, которого цитирует ТАСС.

Против него ведётся шесть исполнительных производств. Одно из дел касается задолженности Меньшикова по кредитам и сборам по ним на 113 тыс. рублей. Кроме того, музыкант должен выплатить штраф в размере 50 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах.

Ещё одно дело предусматривает взыскание в размере 2 тыс. рублей по налогам и сборам. Также были прекращены три других исполнительных производства. Такое решение принято на основании п. 3 ч. 1 ст. 46 федерального закона № 229-ФЗ.

Напомним, Меньшиков был внесён в реестр иноагентов в декабре 2024 года. Летом 2023 года он покинул РФ и переехал в Литву. Российские приставы также объявили его в розыск.

* Физическое лицо, признанное в России иностранным агентом.