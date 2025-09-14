Ричмонд
Бойцы РФ уничтожили американскую гаубицу M198 в Днепропетровской области

Удар нанесли бойцы группировки войск «Восток».

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали буксируемую 155-миллиметровую гаубицу М198 производства Соединённых Штатов в Днепропетровской области, сообщает Минобороны РФ.

Удар нанесли бойцы группировки войск «Восток». Они использовали барражирующий боеприпас «Ланцет».

«Расчёт барражирующего боеприпаса “Ланцет” группировки войск “Восток” уничтожил буксируемую 155-миллиметровую гаубицу М198 американского производства в Днепропетровской области», — говорится в сообщении.

В МО уточнили, что в ходе воздушной разведки оператор БПЛА вскрыл в лесопосадке боевую работу артиллерии противника.

«Прямым попаданием боеприпаса гаубица противника была уничтожена вместе с расчётом украинских националистов», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Сумской области ликвидирован зенитный ракетный комплекс «Тунгуска» Вооружённых сил Украины.

