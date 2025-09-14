Ричмонд
В России назвали способы вербовки подростков в преступные группировки: где скрываются мошенники

МВД: подростков чаще всего вовлекают в преступную деятельность через Telegram.

Источник: Комсомольская правда

Подростки и дети часто становятся жертвами вербовщиков, которые используют закрытые каналы и ботов в Telegram для привлечения их к преступной деятельности. Об этом говорится в материалах МВД, сообщает ТАСС.

«В Telegram действуют основные платформы для вербовки несовершеннолетних. Там существуют секретные чаты, анонимные группы, где обсуждаются способы “заработка”, а также закрытые каналы с вакансиями, такими как дропы, продавцы сим-карт и администраторы», — указано в документах.

Уточняется, что боты-вербовщики — это автоматизированные программы, которые рассылают предложения о «работе». Кроме того, мошенники находят подростков через социальные сети, форумы даркнета, игровые чаты и голосовые серверы, такие как Discord.

Реже мошенники прибегают к поиску молодых «сотрудников» в WhatsApp* и Signal.

Ранее стало известно, что мошенники начали использовать новую схему для обмана россиян, отправляя им СМС с якобы доступом к криптокошельку, на котором находятся большие суммы.

*принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ.